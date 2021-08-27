В Кыштыме рабочий рухнул с высоты при разборе промышленного здания

В Челябинской области рабочий упал с высоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, множественные ушибы головы, а также сложные переломы руки и ноги получил 47-летний мужчина после падения с высоты третьего этажа.

«Вчера, 26 августа, в ходе работ по разбору старого промышленного здания на улице Аношкина в Кыштыме сорвался и упал между лестничными пролетами один из рабочих. Коллеги строителя немедленно вызвали скорую», – уточнили представители спасателей.

Сотрудники СМП оказали первую помощь и провели иммобилизацию переломанных конечностей. Однако, донести мужчину до машины не смогли – здание частично разрушено, отсутствуют перила и часть лестничных пролетов.

Спасатели Кыштымского отряда ПСС Челябинской области, используя спинальный щит, транспортировали раненого до земли, а затем и до кареты скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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