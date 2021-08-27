Уральские металлурги прошли проверки Ростехнадзора и Гострудинспекции

ММК успешно прошел проверки Ростехнадзора и Гострудинспекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на этой неделе Уральское управление Ростехнадзора завершило плановую выездную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на 26 опасных производственных объектах ПАО «ММК». Критических нарушений при проверке не выявлено.

В ходе проверки зафиксирован ряд замечаний, треть из которых были устранены еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО «ММК» оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение.

Помимо проверки Ростехнадзора, на ММК прошла плановая выездная проверка Гострудинспекции по Челябинской области, в ходе которой в ПАО «ММК» проверялось соблюдение обязательных требований с учетом последних изменений и локальных нормативных актов трудового законодательства. По результатам проверки отмечено отсутствие системных несоответствий, а также положительная динамика в сторону снижения числа нарушений, выявленных в предыдущие периоды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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