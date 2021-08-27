Число зараженных коронавирусом в Челябинской области приблизилось к 85 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 378 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 23 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида. Накануне первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что смертности от коронавируса теперь рассчитывается по другой методике: если раньше к сопутствующим относили онкологию, сердечные, легочные и эндокринные патологии, то теперь только тяжелые травмы. Поэтому в последнее время все летальные исходы у болеющих ковидом считаются смертью от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 84 тысячи 948 инфицированных. 3 тысячи 922 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 659).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.08.21

В Челябинске подготовили еще два коллективных иска о защите территорий, занятых лесами. / Уральские металлурги прошли проверки Ростехнадзора и Гострудинспекции. / В Кыштыме рабочий рухнул с высоты при разборе промышленного здания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»