Птица атаковала самолет, вылетающий из Челябинска

В Челябинске второй самолет за неделю столкнулся с птицей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел утром 27 августа в аэропорту «Челябинск».

Самолет группы компаний «Аэрофлот», следовавший по маршруту «Челябинск – Москва», столкнулся с птицей. «Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения», – уточнили в ведомстве.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

Отметим, что двумя днями ранее произошла аналогичная ситуация: вечером 25 августа с птицей столкнулся самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Челябинска в Новосибирск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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