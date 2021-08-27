Семилетний южноуралец попал в реанимацию после нападения гадюки

В Челябинской области гадюка укусила ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 26 августа, в Кыштыме на улице Куйбышева.

Рептилия впилась в руку семилетнего ребенка. Пострадавшего немедленно доставили в местную больницу, где ввели сыворотку против яда гадюки обыкновенной. Однако, как пишет «Кыштымский рабочий», реакция на змеиный яд оказалась настолько сильной, что ребенка пришлось госпитализировать в отделение реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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