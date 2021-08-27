В Челябинске полиция остановила маршрутку с неисправными тормозами

В Челябинске маршрутчик вышел на работу с неисправными тормозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники ГИБДД провели в Челябинске целевое мероприятие по профилактике аварийности на пассажирском транспорте.

В ходе операции полицейские выявили 351 нарушение. Так, 125 водителей маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами с нарушением правил пользования внешними световыми приборами.

92 водителя вышли на маршруты на неисправных автомобилях. Также сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений правил применения ремней безопасности. 54 маршрутчика поймали на нарушении правил маневрирования-перестроения, 34 водителя игнорировали правила перевозки людей. Кроме того, 22 маршрутчика не смогли предоставить полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 9 человек разъезжали на автобусах с нечитаемыми, нестандартными государственными регистрационными знаками, а в 6 машинах отсутствовал тахограф.

Наконец, один автобус пришлось отправить на штраф-стоянку: машина вышла в рейс с неисправной тормозной системой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.21

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