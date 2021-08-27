В центре Челябинска временно изменят схему движения транспорта

У челябинского цирка временно изменят схему движения транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных с 30 августа движение на данном перекрестке будет ограничено.

Так, на первом этапе, с 22 часов 30 августа будет ограничено движение по улице Кирова в сторону центра, а также по улице Братьев Кашириных при движении прямо и направо. Трамваи будут работать в обычном режиме.

Первый этап планируется завершить до 22 часов 2 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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