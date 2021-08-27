В окрестностях Челябинска пропала 14-летняя девочка

В окрестностях Челябинска пропала школьница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летняя Ева Богомазова живет в поселке Вавиловец. Девочка ушла гулять 26 августа около 14 часов. Должны была вернуться не позже 20:00. До этого времени ей позвонили родители, но телефон оказался отключен. Поэтому, когда девочка не появилась к назначенному часу, ее сразу же начали искать.

Ранее девочка из дома не уходила. Сейчас ее ищет полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.08.21

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