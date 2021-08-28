28-30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2021, суббота
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11:00 Челябинск – Зарядка с игроками баскетбольного клуба «Челбаскет» (Сад камней, ул. Труда)
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11:00 Челябинск – Зарядка со звездой: зарядку проведет Михаил Милькин, обладатель 2 дана по ушу. Показательные выступления проведут юниоры и спортсмены спортивной школы ушу «Держава» (Сад Победы)
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12:00 Челябинск – Семейный праздник «Все вместе» (Сад Победы)
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14:00 Челябинск – Танцевальный мастер-класс (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко)
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16:00 Челябинск – Экскурсия «Основные вехи развития города» (Сад камней, ул. Труда)
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16:00 Челябинск – Выступление Детской джазовой студии «Бэби-джаз» (Сад камней, ул. Труда)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за..." (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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20:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ)
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20:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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21:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (кинотеатр «Знамя»)
30.08.2021, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
Челябинск. Другие новости 27.08.21
В окрестностях Челябинска пропала 14-летняя девочка. / Заморозки нагрянут в семь российских регионов – Гидрометцентр. / В центре Челябинска временно изменят схему движения транспорта. Читать дальше
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