28-30 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2021, суббота

11:00 Челябинск – Зарядка с игроками баскетбольного клуба «Челбаскет» (Сад камней, ул. Труда)

11:00 Челябинск – Зарядка со звездой: зарядку проведет Михаил Милькин, обладатель 2 дана по ушу. Показательные выступления проведут юниоры и спортсмены спортивной школы ушу «Держава» (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Семейный праздник «Все вместе» (Сад Победы)

14:00 Челябинск – Танцевальный мастер-класс (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко)

16:00 Челябинск – Экскурсия «Основные вехи развития города» (Сад камней, ул. Труда)

16:00 Челябинск – Выступление Детской джазовой студии «Бэби-джаз» (Сад камней, ул. Труда)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за..." (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

20:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ)

20:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

21:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь кино» (кинотеатр «Знамя»)

30.08.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.08.21

В окрестностях Челябинска пропала 14-летняя девочка. / Заморозки нагрянут в семь российских регионов – Гидрометцентр. / В центре Челябинска временно изменят схему движения транспорта. Читать дальше

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