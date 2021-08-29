В Челябинской области произошла вспышка птичьего гриппа

В фермерском хозяйстве на Южном Урале начался массовый падеж птицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг высокопатогенного гриппа птиц обнаружили на ферме, расположенной у поселка Худайбердинский в Аргаяшском районе. С начала недели там погибло почти полторы тысячи гусей.

По словам хозяйки, первые 16 птиц погибли в понедельник. Сначала фермеры решили, что гуси погибли из-за жары. Но когда на следующий день пали еще 40 особей, в хозяйстве обеспокоились. В среду о ситуации известили Россельхознадзор и министерство сельского хозяйства, собрали и направили в Федеральный центр охраны здоровья животных. В тот же день пришел результат: высокопатогенный грипп птицы.

В среду же фермер поставила в известность о диагностировании опасного заболевания все профильные ведомства, но считает, что местные власти затягивают с реакцией. «В этой ситуации нельзя спать, надо быстро предпринимать меры и вводить режим ЧС. Надо предупредить население, чтобы не выпускали гусей, чтобы курочек своих закрыли, и, если будет падеж, сразу сообщать об этом, – цитирует 74.ru предпринимателя. – Люди ведь многие живут тем, что выращивают птицу. Специалисты, которые были у нас, говорят, что вирус могут разносить голуби, на территории подворья мертвые голуби были. До нас в деревне Илимбетова уже был падеж птицы, в Куйсарина вся птица погибла у людей. У нас тоже свои курочки начали погибать. А теперь мы только считаем и жжем, 1484 гуся уже сожгли».

Фермеры ждут реакции властей, ведь от этого зависит, получат ли они в итоге компенсацию. «Сейчас все хозяйство пойдет на уничтожение. Такие правила. Наше хозяйство не застраховано, и если быстро не введут режим ЧС, то мы все потеряем, потому что по закону компенсация положена только на живую птицу, которая есть на момент начала эвтаназии. А они тянут», – рассуждает предприниматель.

В администрации Аргаяшского района подтвердили, что в муниципалитете зафиксирован случай птичьего гриппа, а власти области поставлены об этом в известность. Правда, в правительстве региона подчеркнули, что на режим ЧС фермерам надеяться не стоит. В ближайшее время в районе будет объявлен карантин по птичьему гриппу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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