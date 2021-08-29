От COVID-19 скончались еще 19 южноуральцев

В Челябинской области зафиксировали 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 29 августа подтверждено 85 тысяч 702 случая заболевания COVID-19 (+ 377 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 279 человек. ️Больных COVID-19 – 7 тысяч 573 южноуральца.

Умерли 19 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 963 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 700).

Челябинск, Виктор Елисеев

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