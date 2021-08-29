«НМУ закончились, вонь никуда не делась»: жители Челябинска и пригородов продолжают задыхаться

Жители Челябинска и окрестностей продолжают жаловаться на запах гари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», над Челябинском и соседствующими с ним муниципалитетами продолжает висеть смог. Жители жалуются на сохраняющийся запах гари и химии по ночам.

Между тем, в министерстве экологии региона пытаются обвинить во всех проблемах продолжающиеся пожары в соседних регионах и НМУ.

«Сегодня на территории Челябинска, Копейска, Сосновского, Красноармейского районов и иных муниципальных образований продолжается влияние природных пожаров Свердловской и Курганской областей, – комментирует ситуацию в своем telegram-канале замглавы ведомства Виталий Безруков. – В городе Челябинске, сохраняется действие НМУ 1 степени. В связи с этим в некоторых районах города, жители сегодня утром могли ощущать запах гари. Что касается самого запаха гари, то он связан с пожарами в Свердловской и Курганской области, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов города и населенных пунктов. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых концентраций».

Интересно, что на сайте Челябинского гидрометцентра информация о сохраняющихся неблагоприятных метеоусловиях отсутствует. Согласно данным синоптиков НМУ продолжались до 19 часов субботы, 28 августа. Сегодня же в Челябинске прогнозируется ветер северо-восточного и северного направлений скоростью 5-10 метров в секунду. На то, что специалисты не продлили режим НМУ, указывают чиновнику и в социальных сетях.

«Вонь никуда не делась, – возмущаются челябинцы. – Никаких изменений». Заметили южноуральцы и то, что запах гари заметен, в основном, ночью и утром. «Копейск, Потанино – каждую ночь воняет гарью. Днем ничего не горит? Только ночью?", – спрашивают жители пригорода Челябинска.

«Ленинский район: с вечера пятницы запах гари и химозы, воздух сизый. Окна дома вчера днем закрыла все, не выдержала. Я впервые почувствовала себя плохо: головная боль, привкус во рту и что-то среднее между изжогой и тошнотой, у мамы вчера в саду (Курочкино) желудок разболелся на весь день, у ее соседки тоже, плюс ночью рвало. Это абзац!" – возмущается горожанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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