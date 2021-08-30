Занимательная статистика: доходы растут, но не за счет зарплаты

Доходы жителей Челябинской области демонстрируют положительную динамику, но, в основном, за счет продажи имуществ и социальных выплат.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, в 1 полугодии 2021 года объём денежных доходов населения в Челябинской области увеличился на +6,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«На положительную динамику объема денежных доходов повлиял рост прочих денежных поступлений (+24,5%), доходов от предпринимательской деятельности (+16,5%) и социальных выплат (+7,1%)», – уточнили в ведомстве.

Денежные доходы на душу населения в месяц увеличились +6,8% и составили 26,1 тысяч рублей. При этом реальные денежные доходы (это количество товаров и услуг, которое можно купить на сумму располагаемого дохода с поправкой на изменение уровня цен.) выросли всего на +0,8%, а реально располагаемые доходы (это денежные доходы текущего периода, за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) – всего на +0,4%.

При этом, согласно данным Росстата, покупательная способность среднедушевых денежных доходов россиян в первом полугодии 2021 года сократилась по 14 из 24 социально значимых продуктов питания.

Прирост сбережений населения на вкладах составил 20,1 млрд рублей, что почти на 66% больше прошлогоднего показателя.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.08.21

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