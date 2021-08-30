В Магнитогорске во время пожара на ребенка полился расплавленный натяжной потолок

Два человека, включая маленького ребенка, пострадали во время пожара, устроенного детьми в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в Магнитогорске вечером 29 августа.

В 21:54 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде на первом этаже жилого дома по улице Строителей. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что очаг возгорания находится в одной из квартир первого этажа. Жилое помещение, как и весь подъезд, были объяты густым едким дымом.

В квартире живет женщина, ее сожитель и двое детей – пяти и четырех лет. В воскресенье к семейству пришел гость. В определенный момент времени остались без внимания взрослых и стали играть со спичками. Первым почувствовал дым уснувший к этому времени гость. Он и забил тревогу. Взрослые схватили детей и вынесли на улицу. К этому времени уже горел диван, из-за огня опал натяжной потолок.

В пожаре пострадал старший мальчик. «У ребенка диагностировали ожог 1-2 степени и отравление продуктами горения. Мы предполагаем, что на него попал расплавленный натяжной потолок. Ребенок госпитализирован в детскую больницу», – рассказал начальник дежурной смены СПТ Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, в огне пострадал и 28-летний гражданский супруг женщины. У мужчины диагностировали ожог 2 степени на площади 30% тела, он госпитализирован в реанимацию одного из лечебных учреждений Магнитогорска.

Огнеборцы спасли 7 человек: 4 человека эвакуировали с помощью спасательных устройств, среди них двое детей, еще троих эвакуировали по маршевым лестницам в сопровождении пожарных. Эвакуация и тушение усложнялись сильным задымлением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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