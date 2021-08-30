Покатался: южноуралец утопил в пруду экскаватор стоимостью два миллиона

В Усть-Катаве сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, подозреваемого в угоне экскаватора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ив дежурную часть отдела полиции Усть-Катава обратился 49-летний мужчина, рассказав об угоне экскаватора, находившегося поблизости от его дома по улице Полевой.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали 21-летнего парня. Полицейские выяснили, что молодой человек, увидев экскаватор, решил на нем покататься, завел его и уехал. Однако насладиться поездкой в полной мере южноуралец не смог: в районе поселка Малый Бердяш он не справился с управлением и съехал в пруд. После этого, бросив машину, молодой человек сбежал.

Ущерб от действий злоумышленника собственник экскаватора оценил в 2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.21

В Магнитогорске во время пожара на ребенка полился расплавленный натяжной потолок. / В Челябинске нетрезвая компания открыла стрельбу по окнам жилого дома. / Занимательная статистика: доходы растут, но не за счет зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»