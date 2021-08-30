В Челябинской области выявили больше 86 тысяч случаев COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 августа подтверждено 86 тысяч 78 случаев заболевания COVID-19 (+ 376 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 280 человек. ️Больных COVID-19 – 7 тысяч 406 южноуральцев.

Умерли 22 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 985 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 722).

Челябинск, Виктор Елисеев

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