Прокуратура требует приговорить челябинских анархистов к шести годам каждого за баннер на здании ФСБ

В Челябинске продолжились прения по делу супругов-анархистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 августа, прокуратура в прениях запросила сроки для фигурантов дела о баннере на здании ФСБ Дмитрия Цибуковского и его супруги Анастасии Сафоновой. Об этом сообщил координатор общественной правозащитной группы «Агора» со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.

Гособвинение просит приговорить Цибуковского и Сафонову к 6 годам колонии общего режима.

Напомним, их задержали 16 апреля прошлого года после обыска в квартире. Активистов обвинили в вандализме и хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

В 2018 году Цибуковский и Сафонова провели акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела». Пара вывесила на здании регионального управления ФСБ плакат «ФСБ – главный террорист». Дело дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Первоначально придерживающиеся анархистских воззрений челябинцы на время следствия находились в СИЗО. В конце июля прошлого года адвокатам удалось добиться их перевода под домашний арест. В ноябре 2020-го Цибуковскому и Сафоновой изменили меру пресечения на запрет определенных действий: им запретили покидать квартиру с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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