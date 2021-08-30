«А теперь жди 13 дней»: в Челябинске вынесли приговор «колдунье»

Челябинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мошенницы, похитившей деньги у прохожей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал жительницу Волгоградской области виновной в мошенничестве в крупном размере.

В июне 2020 года женщина подошла к пожилой женщине и заявила, что на ту навели «порчу». Снять ее оказалось проще простого: для проведения «обряда» нужно было лишь передать «ведунье» на время деньги и золотые украшения. По окончании «обряда» аферистка обещала все вернуть обратно. Поверив мошеннице, пожилая женщина передала ей 250 тысяч рублей, а также украшения на общую сумму 150 тысяч рублей.

Подменив деньги и золото на нарезку из газет, «колдунья» запретила клиентке открывать пакет в течение 13 дней. И завершив «обряд», спокойно скрылась, прихватив с собой похищенное имущество.

В ходе судебного следствия подсудимая возместила ущерб потерпевшей в полном объеме.

Cуд приговорил мошенницу к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.21

Прокуратура требует приговорить челябинских анархистов к шести годам каждого за баннер на здании ФСБ. / В Челябинской области выявили больше 86 тысяч случаев COVID-19. / Покатался: южноуралец утопил в пруду экскаватор стоимостью два миллиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»