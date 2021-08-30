В Магнитогорске рухнула вентиляционная шахта жилого дома

В Челябинской области несколько часов расчищали двор и крышу после коммунального ЧП в жилом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вечером воскресенья, 29 августа, в Магнитогорске.

«На место происшествия прибыли спасатели областной ПСС, ПЧ-21 и начальник управления гражданской защиты населения администрации города. Проведенный осмотр показал, что обрушилась верхняя кирпичная часть вентиляционной шахты. К счастью, никто из жильцов и прохожих от падения обломков не пострадал», – рассказали представители ведомства.

Работы по расчистке крыши и придомовой территории длились до полуночи. К транспортировке кирпича и обломков строительных конструкций с наклонной крыши был привлечен автоподъемник. Спасатели расчистили крышу и подход к подъезду. При помощи бензопилы убрали поврежденное дерево, нависшее перед входом.

На время проведения работ жильцов подъезда эвакуировали. Вернуться в квартиры им разрешили лишь после тщательного осмотра стен дома, показавшего отсутствие трещин и видимых признаков разрушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.21

«Масштаб охвата беспрецедентный»: ЦИК принял почти 55 тысяч заявок на видеонаблюдение за выборами. / «А теперь жди 13 дней»: в Челябинске вынесли приговор «колдунье». / Прокуратура требует приговорить челябинских анархистов к шести годам каждого за баннер на здании ФСБ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»