В челябинской больнице скончалась полуторогодовалая малышка

В Челябинской области маленький ребенок умер от пневмонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики пытались спасти ребенка около трех месяцев.

Полуторогодовалую девочку с диагнозом «пневмония» привезли в ГКБ №9 в Челябинске из Троицка. Через несколько недель ее перевели в детскую областную клиническую больницу.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. «Пневмония – очень коварная болезнь, – цитирует Znak.com источник в медицинских кругах. – Предварительно, смерть не связана с коронавирусом. Но окончательные выводы будут сделаны после экспертизы и всех анализов».

Проверка по факту смерти ребенка продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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