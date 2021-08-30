В челябинской больнице скончалась полуторогодовалая малышка

В Челябинской области маленький ребенок умер от пневмонии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики пытались спасти ребенка около трех месяцев.
Полуторогодовалую девочку с диагнозом «пневмония» привезли в ГКБ №9 в Челябинске из Троицка. Через несколько недель ее перевели в детскую областную клиническую больницу.
Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. «Пневмония – очень коварная болезнь, – цитирует Znak.com источник в медицинских кругах. – Предварительно, смерть не связана с коронавирусом. Но окончательные выводы будут сделаны после экспертизы и всех анализов».
Проверка по факту смерти ребенка продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.08.21
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