Кузнечики и кабачки: в Челябинске на линию вышли новые трамваи

В Челябинске на линию вышли новые трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 новых бежево-зеленых вагонов проходят сегодня демонстрационную обкатку во всех районах городах. Эта презентация преследует две цели: показать горожанам, что новые трамваи в Челябинске, действительно, есть и проанализировать, как они ходят по старым рельсам, чтобы скорректировать программы ремонта.

Напомним, новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров. В салоне размещены 6 usb- розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для выхода в интернет. Салоны оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей.

Вместимость каждого вагона максимум 187 пассажиров, 26 из которых могут ехать сидя.

С 31 августа трамваи встанут на постоянные маршруты: №17 и №20. Эти направления оказались наиболее безопасными для новых вагонов.

«ГЭТ не выпускает на Цвиллинга к вокзалу, где пути совсем плохие и скоро начнется ремонт, – объясняют транспортники. – На ЦХП, Коксохим, ЧЭМК нельзя – ветки будут царапать вагоны. В Ленинский нельзя дальше КБС – платформы по Дзержинского мешают открытию дверей. На кольцо ЧГРЭС нельзя из-за малого радиуса и разбитых путей».

Кстати, один из вагонов уже сошел с линии и отправился в депо раньше времени.

Горожане начали называть новые трамваи кузнечиками, а транспортники – кабачками.

Челябинск, Павел Звазин

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