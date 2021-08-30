Без звезд, но с фейерверком: в мэрии Челябинска рассказали, как отметят День города

Основные праздничные мероприятия в Челябинске пройдут 11 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление культуры Челябинска опубликовало афишу празднования 285-летия города.

По традиции, День рождения Челябинска начнут отмечать раньше. Уже в предстоящую субботу в ЦПКиО пройдут общественно-политический вернисаж и фестиваль «Челябинск хлебосольный». Начало обоих мероприятий в 12:00.

На следующей неделе в пятницу, 10 сентября, гости Сада Победы смогут посетить концерт государственного академического оркестра народных инструментов «Малахит» (начало в 16:00). В Металлургическом районе в тот же день концертные программы пройдут у КЦ «Импульс» (начало в 16:30) и ДК «ЧМК» (начало в 17:00).

Кульминация праздника придется в этом году на субботу, 11 сентября. В полдень на Кировке откроется конкурс-выставка работ учащихся школ искусств «Палитра ярких красок». В это же время на площадке за памятником Курчатову начнется фестиваль национальных видов спорта, в Саду Победы – праздничный концерт «Назад в будущее», в летнем театре ЦПКиО имени Гагарина – фестиваль детского художественного творчества «Хрустальная капель».

В 14:00 в Городском саду имени Пушкина выступит оркестр «Малахит». В 15:00 в парке Гагарина начнется XXI Детский джазовый фестиваль «Бэби-джаз».

В 16:00 на Кировке пройдет финальный концерт конкурса «Песня города». В 19:00 музыкантов сменять «веселые и находчивые» на фестивале КВН «Кубок Челябинска».

Закончится празднование фейерверком на набережной реки Миасс (у памятника Столыпину). Начало в 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.21

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