В Челябинске признали объектом культурного наследия каменную мостовую начала прошлого века на улице Свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каменную кладку более чем 100-летней давности обнаружили под слоем асфальта в проезде между домами №72 и №74. Работы здесь велись в рамках благоустройства пешеходной зоны на гостевом маршруте.

Процесс пришлось приостановить, а теперь их прекратили на неопределенный срок, так как Государственный комитет по охране ОКН Челябинской области включил участок мостовой в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения.

Теперь необходимо разработать и выполнить план проведения спасательных и археологических работ. И только потом будет принято решение, что делать дальше с пешеходной зоной.

Челябинск, Павел Зварзин

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