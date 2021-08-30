Завершено расследование в отношении преступника, которого искали более 20 лет

В Челябинской области завершено следствие по уголовному делу, одного из фигурантов которого разыскивали более 20 лет.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, мужчина в 1995 – 97 годах являлся участником банды, которая на территории Челябинской области и Республики Башкортостан занималась кражами, грабежами и разбойными нападениями. Общий ущерб, нанесенный бандой, в 1998 году был оценен в 130 миллионов рублей.
Пятерых преступников задержали и приговорили к различным срокам лишения свободы, а один из участников банды скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
Более 20 лет муж чина старался не попадать в поле зрения официальных органов: официально не работал, по месту жительства не регистрировался, не оформлял никаких документов.
Тем не менее его нашли: сотрудники уголовного розыска Татарстана задержали его в Зеленодольске и передали южноуральским коллегам.
Сейчас мужчина находится под стражей, уголовное дело передано в Челябинский областной суд.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 30.08.21
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