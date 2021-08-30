ФАС потребовала отменить конкурс на проектирование моста через Миасс в Челябинске

Антимонопольная служба предписала мэрии Челябинска отменить конкурс по проектированию моста через реку Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба выявила нарушения законодательства о контрактной системе при проведении конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменная – ул. Энгельса».

Заказчиком является комитет дорожного хозяйства Челябинска, начальная цена контракта составляет 32,2 млн рублей.

«При рассмотрении жалобы ООО «УралДорПроект» (Челябинск) ведомством установлены нарушения конкурсной комиссией требований к содержанию протоколов, составленных в ходе проведения закупки, – рассказали представители надзорного органа. – Кроме того, при проведении внеплановой проверки выявлены нарушения в действиях заказчика по установлению значения по критерию «качество услуг», не способствующего выявлению лучшего предложения. Данный критерий отражает обязательные условия исполнения контракта (составление пояснительной записки к разрабатываемой проектно-сметной документации, являющейся объектом закупки)".

Также конкурсная документация содержит формулировки, носящие необъективный характер, которые привели к непрозрачности оценки заявок участников конкурса, подчеркнули в Челябинском УФАС.

Комиссией принято решение о выдаче предписания об отмене закупки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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