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Вторник, 31 августа 2021, 04:54 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2021, вторник

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Факторы, влияющие на легитимность осенних выборов на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 14:30 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41, предварительная запись обязательна)

  • 17:00 Челябинск – Комитет социальной политики проведет праздник для первоклассников из малообеспеченных семей «Счастливые дети» (ул. Худякова, 7)

Челябинск. Другие новости 30.08.21

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