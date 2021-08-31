31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2021, вторник

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Факторы, влияющие на легитимность осенних выборов на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41, предварительная запись обязательна)

17:00 Челябинск – Комитет социальной политики проведет праздник для первоклассников из малообеспеченных семей «Счастливые дети» (ул. Худякова, 7)

Челябинск. Другие новости 30.08.21

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