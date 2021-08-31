Замминистра строительства Челябинской области останется в СИЗО до начала октября

Защите замглавы южноуральского минстроя Ивана Белавкина вновь не удалось убедить суд отпустить чиновника из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина на постановление о продлении ему меры пресечения.

Напомним, чиновника задержали 3 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

Первоначально Центральный районный суд Челябинска избрал чиновнику в качестве меры пресечения заключение под стражу на 2 месяца, до 3 августа. Сторона защиты обжаловала это решение, на безуспешно.

На днях суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении чиновнику меры пресечения в виде заключения в СИЗО до 3 октября. Адвокаты Ивана Белавкина вновь попытались оспорить это решение. Но неудачно. Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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