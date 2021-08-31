Подопечные уральских металлургов завоевали золото национального чемпионата

Магнитогорские мехатроники завоевали золото национального чемпионата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители Политехнического колледжа Магнитогорска Кирилл Якушкин и Лев Туварев завоевали золотые медали IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021 в номинации «Мехатроника».

На минувшей неделе в Уфе состоялись самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021. Организаторами первенства выступили Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) был включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.

В финале приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны, выступавших в основной и юниорской возрастной категориях. Среди наиболее представительных была делегация Челябинской области, в составе которой было 94 человека: 44 конкурсанта, которые выступили по 33 компетенциям (юниоры и студенты), а также 45 экспертов, тим-лидеров и сопровождающих лиц. В составе делегации Южного Урала были и представители Политехнического колледжа Магнитогорска, выступившие в трех номинациях: «Мехатроника», «Ландшафтный дизайн» и «Ландшафтный дизайн (юниоры)».

В итоге Челябинская область вошла в десятку лучших по результатам национального чемпионата. По традиции сильными получились выступления магнитогорских мехатроников. Студенты колледжа Кирилл Якушкин и Лев Туварев (эксперт-компатриот Анна Немых) набрали 729 баллов и завоевали «золото» в своей компетенции в основной возрастной группе. Это далеко не первый успех мехатроников Политехнического колледжа Магнитогорска на соревнованиях WorldSkills различного уровня. Представители Магнитки становились победителями и призерами региональных, общероссийских, европейских и мировых первенств.

Мехатроника базируется на механике, электронике, включает в себя микропроцессорную технику, информатику, а также компьютерное управление движением машин. В качестве новейшей специализации в профессиональном образовании мехатроника появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства, проходящей на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке квалифицированных рабочих кадров для комбината, начал готовить специалистов по компетенции «Мехатроника» в 2012 году. Это направление является одним из приоритетных, большой вклад в создание учебной базы для него и подготовку студентов внес ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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