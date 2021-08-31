Некоторые учебные заведения на Южном Урале встретят 1 сентября с разобранной крышей

Накануне нового учебного года южноуральцы сообщают, что их дети не смогут 1 сентября прийти в свои образовательные учреждения, так как их просто не подготовили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои жалобы жители области публикуют в группе «Текслер, помоги!», рассчитывая, что губернатор их увидит и ускорит процесс. Однако, судя по тому, что отвечают, муниципалитеты, надеяться на быстрое решение проблемы не стоит.

«У нас в Еманжелинском районе с 15 апреля закрыт детский сад №26 для ремонта кровли по предписанию прокуратуры. По данному предписанию работы должны были закончиться 15 июля 2021года. В связи с подорожанием материала и сменой подрядчиков сроки сдвинули до 1 сентября. Теперь мы узнаем, что раньше 1 октября нам не ждать окончания ремонта.

Дети уже полгода ходят в другие детские сады в группы, не подходящие по возрасту (по принципу: «где есть место»). Получается, что должного развития дети не получают в дошкольных учреждениях.

Крыша в данный момент не готова. Если пойдут дожди, то снова зальет помещения, где уже заменена электрическая проводка и произведен косметический ремонт . Работа на кровле стоит по причине отсутствия материала. На вопросы о продолжительности ремонта администрация Еманжелинского района отвечает, что работы ведутся в соответствии со сроками. Когда эти сроки заканчиваются, мы не знаем. Точного ответа не дождаться. Может у Вас получится разъяснить ситуацию для родителей воспитанников детского сада №26. Надеемся на Вашу помощь!»

В администрации Еманжелинского района отвечают: «Реконструкция кровли ведется подрядной организацией ООО «Инвестстрой групп» в соответствии с муниципальным контрактом. В настоящее время подрядчиком производится установка деревянных конструкций скатной кровли, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ».

Кстати, согласно контракту, подрядчик должен завершить работы к 31 декабря 2021 года, так что ходить в чужие группы воспитанникам детсада №26 придется еще, как минимум 4 месяца.

Аналогичная ситуация отмечается в Саткинском районе: «У нас в селе Айлино единственную школу разобрали – стоит без крыши с июня. Работы остановлены, денег, похоже, хватило только на разбор. Детей возить будут в соседний поселок».

В администрация Саткинского района сообщают: «При демонтаже кровли здания МКОУ «СОШ с. Айлино» были выявлены скрытые дефекты, неучтенные в проектно-сметной документации (разрушены парапетные плиты). Принято техническое решение о замене разрушенных плит. В данный момент парапетные плиты находятся на стадии изготовления. После замены парапетных плит, будут выполнены работы по восстановлению кровельного покрытия. Строительные работы ведутся в плановом режиме».

Сроки саткинские чиновники тоже предпочитают не конкретизировать, лишь уточняя: «Встреча с жителями и подрядчиками на объекте запланирована на конец октября». Учиться юным жителям села Айлино придется в школе поселка Межевой, расположенного в 10 км от их дома.

А в миасском поселке Динамо новую школу ждут 11 лет: «Дети учатся в классах по 36 человек. Школу обещают построить с 2010 года», – пишут миасцы.

Администрации Миасса утешит их нечем: «Строительство школы – не такой быстрый процесс. Для начала необходимо формирование и оформление земельного участка. Потом согласование с вышестоящими органами власти, составление проектно-сметной документации и прохождение госэкпертизы. В среднем, строительство школы «с нуля» предполагает от двух до пяти лет. Поэтому в ближайшие два года строительство школы в поселке Динамо не запланировано», – сообщают чиновники, игнорируя тот факт, что за 11 лет можно было построить уже 3 школы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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