Число летальных исходов у зараженных ковидом на Южном Урале превысило 4 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 375 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 23 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 86 тысяч 453 инфицированных. 4 тысячи 8 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 745).

Напомним, на прошлой неделе первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что смертности от коронавируса теперь рассчитывается по другой методике: если раньше к сопутствующим относили онкологию, сердечные, легочные и эндокринные патологии, то теперь только тяжелые травмы. Поэтому в последнее время все летальные исходы у болеющих ковидом считаются смертью от инфекции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.08.21

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