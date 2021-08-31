Жители поселка в Магнитогорске задыхаются от выбросов. Подозревают завод, уже оштрафованный на полмиллиона

Общественники просят прокуратуру проверить завод в Магнитогорске на предмет повторных экологических нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в природоохранную прокуратуру и министерство экологии области с просьбой провести проверку, основанную на жалобах жителей Магнитогорска. Люди рассказали общественникам, что местный завод в поселке Новостройка продолжает отравлять окружающую среду, несмотря на внушительный штраф, выписанный ему ранее.

Ранее южноуральцы уже обращались за помощью к общественникам. По их словам, они в буквальном смысле «видят воздух»: удушливый серый смог с предприятия ежедневно отравлял им жизнь. «Зимой за одну ночь шестерых детей увезли с приступом ларингита. У меня еле откачали трехлетнего сына», – рассказал один из жителей поселка.

По итогам проверки представителями власти руководство завода наказали. За подтвержденные нарушения требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления предприятие было оштрафовано на 540 тысяч рублей. Отдельные штрафные санкции также были применены к руководителю завода.

Но через некоторое время после проверок инцидент повторился. По словам магнитогорцев, живущих на улице Прянишникова в Новостройке, завод начал выбрасывать промышленные отходы с утроенной силой.

«Судя по фото, которые делают жители практически каждый день, складывается ощущение, что в Новостройке бесконечно происходят пожары. Однако есть вероятность, что черный дым действительно является результатом деятельности предприятия. Необходимо проверить это предположение и в случае, если виновник экологического бедствия – действительно местный завод, наказать руководство, причем штраф должен многократно возрасти, эквивалентно тому, как возросло число выбросов», – заявил представитель общественной организации.

Примечательно, что в 2020 году в отношении ООО «Алмаз» было заведено девять административных дел за экологические нарушения. По четырем вынесенным постановлениям предприятие штрафы не оплатило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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