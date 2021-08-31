Финансовое состояния предприятий Южного Урала восстанавливается, но бизнес не спешит рисковать

Восстановление финансовых показателей компаний Челябинской области пока не вдохновляет бизнес.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг финансовых результатов деятельности предприятий региона показал, что в сравнении с январем-июнем 2020 года совокупная прибыль компаний выросла на 84,6 миллиарда рублей (+274%), доля прибыльных организаций к общему числу предприятий достигла 69,6% (+5% к аналогичному периоду прошлого года и -0,4% к маю 2021-го).

Платежная дисциплина предприятий демонстрирует положительные тенденции: просроченная кредиторская задолженность уменьшилась за год на 6,0 миллиарда рублей (-16%), просроченная дебиторская задолженность снизилась за год на 19 миллиарда рублей (-33%).

Расчеты КСП показали, что полученная предприятиями Челябинской области прибыль более, чем в 11 раз перекрывает имеющиеся убытки. В прошлом году совокупная прибыль предприятий региона перекрывала имеющиеся убытки лишь в 3 раза.

Но, несмотря на выравнивание финансового положения, бизнес Южного Урала продолжает занимать крайне сдержанную позицию в отношении увеличения своих возможностей за счет сторонних источников. Так, за полгода задолженность компаний по кредитам банков и займам выросла всего на 63,3 миллиона рублей (порядка 6% от общих объемов кредитования бизнеса). Нельзя не заметить и того, что, планомерно наращивая дебиторскую задолженность (с декабря 2020-го по июнь 2021 года она увеличилась примерно на 100 миллионов рублей, или на 20%), кредиторскую задолженность за то же время предприниматели увеличили чуть больше чем на 50 миллионов рублей.

При этом, изменение «кредиторки» проходило неравномерно. Так, после сокращения задолженности с декабря по январь на 30 миллионов рублей, вплоть до мая этот показатель рос, достигнув 722,6 миллиона рублей. Однако за июнь общий объем кредиторской задолженности предприятий вновь сократился почти на 30 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.08.21

Эксперты заметили снижение цен на жилье впервые за год. / Жители поселка в Магнитогорске задыхаются от выбросов. Подозревают завод, уже оштрафованный на полмиллиона. / Число летальных исходов у зараженных ковидом на Южном Урале превысило 4 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»