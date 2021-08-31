Без объятий и рукопожатий: от чего южноуральцы отказались из-за ковида на работе

Рекрутеры выяснили, как изменились привычки южноуральцев на работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Челябинской области и выяснила, как изменилось их поведение на работе в связи с пандемией коронавируса.

18% работающих челябинцев признались, что из-за COVID-19 у них на работе перестали пожимать друг другу руки. 12% сообщили, что коллеги отказались от очных встреч, еще столько же рассказали, что из-за пандемии в коллективе перестали обниматься. Для сравнения: по России в целом перестали пожимать руки 12%, отказались от очных встреч 11%, перестали обниматься 9%.

В то же время 64% жителей Южного Урала отметили, что поведение их коллег никак не изменилось – на работе все по-прежнему и обнимаются, и пожимают друг другу руки. По данному показателю Челябинская область заняла третье место в стране, отстав от Республики Татарстан (66%) и Свердловской области (65%). Иначе говоря, пандемия повлияла на поведение челябинцев на работе меньше, чем на большинство других россиян.

«Тех, кто перестал пожимать руки, больше всего среди производственников, строителей и юристов. От очных встреч и объятий чаще отказываются представители банковской сферы», – добавляет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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