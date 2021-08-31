В Челябинске на несколько месяцев закроют движение трамваев на вокзал

В Челябинске до нового года закроют движение трамваев на вокзал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на улице Цвиллинга собираются провести реконструкцию трамвайных путей: соответствующая конкурсная документация размещена на сайте РосТендер.

Исполнителю предстоит провести капитальный ремонт двухпутной трамвайной линии протяженностью 1 км 752 м от от улицы Тимирязева до улицы Торговой. Заказчик позволяет исполнителю самостоятельно определять технологию всех видов работ и конструктивные решения, но выдвигает требование: расчетная скорость движения по новым путям должна достигать 31 км/ч.

Первоначальная стоимость контракта составляет 85,3 млн рублей. На работу отводится менее 4 месяцев: заявки на тендер принимаются до 8 сентября, а новая трамвайная линия должна быть введена не позже 24 декабря текущего года.

Все это время трамваи на вокзал ходить, разумеется, не будут, так как альтернативной ветки в этом направлении нет.

Отметим, что обновленная трамвайная линия будет обособленной: от дороги пути отделят бордюрным камнем, возвышающимся на дорожным полотном на 15 сантиметров. Гарантийный срок составит 5 лет эксплуатации в штатном режиме.

Челябинск, Павел Зварзин

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