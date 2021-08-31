В Магнитогорске коллекторов оштрафовали за переписку с экс-родственниками должницы

В Челябинской области коллекторское агентство заплатит штраф за агрессивные смс-сообщения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, сотрудники ведомства привлекли коллекторское агентство к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности.

За помощью к пристава обратилась жительница Магнитогорска. Женщина пожаловалась на действия организации, занимающейся взысканием долгов.

Горожанка заключила договор потребительского займа с микрофинансовой компанией, но рассчитаться в установленный срок из-за финансовых трудностей. Спустя некоторое время полномочия по взысканию просроченной задолженности передали коллекторскому агентству. Однако контакт с должницей коллекторы найти не смогли.

Тогда финансовые «вышибалы» переключились на близких горожанки. Бывшему супругу женщины на его страницу в социальной сети поступили сообщения: «передайте Е. по долгу в микрозайме», «начинаем прозвон родни и рассылку в соцсети». Когда же мужчина поинтересовался размером долга, коллекторы написали: «около 30-ти», «она еще в пятницу обещала закрыть», «и пропала». Кроме того, коллекторы направили магнитогорцу ссылки на страницы в соцсетях его матери и сестры с предупреждением «готовится рассылка». Далее сообщения стали агрессивнее: мужчине пригрозили, что мать с сестрой могут появиться «на сайтах местных», «с интересным содержанием».

После жалобы приставы начали административное расследование, в ходе которого установили, что сотрудники коллекторского агентства не получали от должницы согласия на общение с бывшим супругом. Кроме того, в направляемых сообщениях они не представлялись, не указывали название кредитора и не оставляли контактные телефоны организации.

На основании результатов проведенного административного расследования состоялось судебное разбирательство, закончившееся для коллекторского агентства штрафом в 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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