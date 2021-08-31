Убийственный капремонт: педагоги музыкальной школы из Челябинской области второй год не могут вернуться в родные стены

Педагоги музыкальной школы южноуральского поселка попросили Владимира Путина вернуться в родную школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педагоги детской музыкальной школы №3 Троицка (Челябинская область) записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где попросили его вмешаться в ситуацию с затянувшимся капитальным ремонтом.

«Просим обратить внимание на наше бедственное положение. 47 лет наша школа является единственным учреждением допобразования в поселке Станционный. Второй год мы занимаемся в неприспособленных помещениях, так как наша школа уничтожена в результате капитального ремонта», – рассказали южноуральцы в ролике, выложенном на YouTube-канале RED Film.

Теперь в здании ободраны стены, проваливается пол, а пол усеяли грибы, рассказывают педагоги, сопровождая повествование видеосъемками. Часть крупных инструментов решили не переносить, и в каком они теперь состоянии – неизвестно.

Педагоги обратились к Владимиру Путину

Все это – результат затянувшегося капремонта. Как рассказали в мэрии, работы выигравшая аукцион фирма из Уфы должна была закончить еще в 2020 году. Но свои обязательства не исполнила и покинула город, так и не закончив капитальный ремонт. Сейчас с компанией разбираются в суде, пытаясь вернуть аванс в 2,9 миллиона рублей (из 9,8 миллиона рублей общей стоимости контракта).

Подрядчик настаивает на том, что часть работ выполнил и аванс возвращать не обязан. Чтобы выяснить, так ли это, назначена экспертиза. И продолжать работы сейчас нельзя.

В итоге ученики музыкальной школы вынуждены ездить на занятия в другие поселки. А школа продолжает разрушаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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