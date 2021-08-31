Жители одного из районов Челябинска на неделю останутся без горячей воды

В Металлургическом районе Челябинска на неделю отключат горячую воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с ремонтом участка теплопровода со 2 по 9 сентября будет прекращено горячее водоснабжение в 166 многоквартирных и жилых домах, 55 учреждениях социальной сферы «северной зоны» Металлургического района города.

Список адресов, попадающих под отключение:

ул. 60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

ул. Бородинская, 14;

ул. Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48;

ул. Б. Хмельницкого,10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42;

ул. Вахтангова, 2, 3, 7;

ул. Гастелло, 4, 8;

ул. Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 72, 56б, 68а;

ул. Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27;

ул. Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26;

ул. Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102, 100а;

ул. Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22;

ул. Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33;

ул. Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64;

ул. Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 22, 16а;

ул. Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66;

Ш. Металлургов, 37а, 39б, 78а, 84, 80а, 84;

ул. Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47.

Работы ведет ООО «МЕЧЕЛ-Энерго».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.08.21

Убийственный капремонт: педагоги музыкальной школы из Челябинской области второй год не могут вернуться в родные стены. / В Магнитогорске коллекторов оштрафовали за переписку с экс-родственниками должницы. / «Все, кто должен защищать, оказались против нас»: чиновники продолжают выбивать с населения долг, образовавшийся по вине муниципальных коммунальщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»