Верноподданный: почетным гражданином Челябинска стал депутат, призывавший не обращать внимания на мнение горожан

Челябинская городская Дума единогласно поддержала предложение мэрии о присвоении звания почетного гражданина Челябинска депутату муниципального парламента Аркадию Шафигулину.

Напомним, по традиции, решение о присуждении почетного звания принимается в преддверии Дня города, отмечаемого в сентябре.

Предложения о присуждении в мэрию направляют предприятия, учреждения и общественные организации. Однако непосредственно депутатам выбор, как правило, не предоставляется: городская администрация направляет на рассмотрение парламентариев лишь согласованные кандидатуры. Так было и на этот раз. Мэрия озвучила только имя Аркадия Шафигулина, возглавлявшего на протяжении нескольких созывов муниципального парламента фракцию «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле нынешнего года Шафигулину исполнилось 70 лет. В 1993 году он окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В настоящее время он является генеральным директором АО Эксплуатационно-строительная компания «Южуралстройсервис».

Нынешний созыв Челябинской городской Думы является шестым в политической карьере Аркадия Шафигулина. Все мандаты он получил в Ленинском районе областного центра.

К слову, в ходе предварительных заседаний фракций против присуждения ему звания высказался один из парламентариев. По словам депутата, г-на Шафигулина попросту не известен горожанам – узнаваемость его не выходит за пределы района, где его компания занимается обслуживанием жилого фонда.

Впрочем, периодически Аркадий Шафигулин все-таки прорывался в публичную повестку. Так, в марте нынешнего года он прославился, призвав не церемониться с критиками городских властей: тогда один из депутатов Думы обрушился с претензиями на выступавшую с годовым отчетом мэра Челябинска Наталью Котову.

Это возмутило многих депутатов-«единороссов». Среди них оказался и Шафигулин. Он упрекнул коллегу в том, что критика не прозвучала в кулуарах, а была вынесена на всеобщее обозрение. «Критиковать нужно, но не так жестко, не так зло, – поучительно произнес парламентарий. – Если вопросы были, почему они не заданы были ни на фракции, ни на комиссии. А именно для пиара использовать городскую думу никому не позволительно». И предложил: «Мы же договорились с коллегами комиссии по этике: прошло 2 минуты – нужно выключить микрофон. Что, нам техника не позволяет это сделать?»

Делал он впечатляющие заявления и раньше. Например, в июне 2018 года парламентарий раскритиковал тогдашнего начальника управления градостроительства и архитектуры Челябинска Максима Репринцева – за то, что мэрия обращает внимание на позицию участников публичных слушаний, якобы, в ущерб действующему законодательству.

В целом, критика в адрес городских властей из уст депутата звучала не так часто. Его можно назвать одним из самых лояльных парламентариев. Причем лояльность он умудрялся проявлять с необычайной оперативностью. Взять, к примеру, губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В марте 2019 года он был назначен врио главы региона. А уже через месяц удостоился вдохновенной похвалы из уст Аркадия Шафигулина. По словам парламентария, уже к тому времени в регионе стали заметны «большие подвижки в экологии». А пожары в Коркинском разрезе новому главе, по словам депутата, удалось ликвидировать «буквально» за два-три дня.

Не забывал депутат и «пенсионеров» от власти. Так, в феврале 2019 года он предложил думцам переименовать пешеходную часть улицы Кирова, назвав ее вместо Кировки – Тарасовкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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