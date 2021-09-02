Ожившие легенды: в Челябинске откроется выставка уникального златоустовского оружия (ФОТО)

В Государственном историческом музее Южного Урала начали монтаж третьей части выставочного триптиха, посвященного Александру I.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция «На стали золотом узор изящный» рассказывает об истории Златоустовской оружейной фабрики, открытой в 1815 году по указу императора Александра I. Фабрика должна была стать основным производителем холодного оружия для русской армии, а чуть позже там начали изготавливать наградные клинки для особо отличившихся. И со временем мастерство оружейников переросло в настоящее искусство знаменитой златоустовской гравюры. Выставка призвана эту трансформацию отразить.

В экспозиции будет представлено свыше 100 экспонатов исключительной художественной и исторической ценности из собраний Златоустовского городского краеведческого музея и Государственного исторического музея Южного Урала: наградное и парадное холодное оружие, а также бытовые предметы: вазы, столовые приборы, декоративные пластины и так далее. Все экспонаты – выдающиеся произведения русского декоративно-прикладного искусства XIX-XXI веков, выполненные в особой технике нанесения рисунка на металл с золочением, серебрением, воронением. Экспозицию дополнят произведения современных мастеров-граверов.

Но главными экспонатами станут клинки, изготовленные в Златоусте с 1820-х годов по настоящее время. Будут представлены настоящие шедевры – оружие, украшенное легендарными мастерами Иваном Бушуевым и Иванов Бояршиным. На фабрике до сих пор применяют их технику и основные методы.

В Златоусте есть два Ивана Бушуева: один – легендарный мастер, художник, талантливый, высокообразованный, основоположник стиля златоустовской гравюры на металле и второй – Иванко-Крылатко, супергерой, созданный Бажовым в 1943 году.

«Нужно понимать исторический контекст: это был переломный период Великой Отечественной войны. Нужно было поддержать народный дух, показать героев из народа, – рассказывает главный хранитель Государственного исторического музея Южного Урала, куратор выставки Ирина Ивлиева. – Отсюда и спор – противостояние Бушуева с немцами, и кони крылатые, и талант-самородок, и все остальное. А реальный Бушуев родился в семье иконописца, много учился.

Надо сказать, что на Златоустовской оружейной фабрике уделялось много внимания образованию: мастера изучали произведения античных художников и поэтов, основы математики, геометрии и тригонометрии, чертежное дело, химию, физику.

Вот и Бушуев отлично знал и греческую, и римскую мифологию, он первый начал изображать миниатюры на металле».

Иван Бояршинов – другой выдающийся художник-миниатюрист, добившийся на клинке реалистичного изображения. Его работы филигранны. Это особое искусство, аналогов которому в мире нет.

Еще одна легенда Златоуста – знаменитый русский булат. Инженер Павел Аносов потратил более 10 лет, чтобы разгадать секрет восточной оружейной стали, отличающейся особым узором поверхности, высокой твердостью и упругостью. И, наконец, создал сплав, который в сочетании особыми техниками ковки и закалки, позволял получать клинки удивительно высокой стойкости, упругости и красоты, получившие название «русский булат».

В 1906 году последователи Аносова продали ряд рецептов дирекции фабрики, но изготовить по ним знаменитый булат так и не удалось. Секрет уникального сплава вновь оказался утерян.

Сварочный булат

Техника насечки, конец XIX века

В годы Гражданской войны Златоуст переходил из руки в руки, и фабрика изготавливала оружие то для красных, то для белых. В экспозиции будет представлено несколько шашек начала ХХ века.

Например, эта – азиатского типа, образца 1913 года.

До 1917 года на рукоятях таких шашек размешался вензель Николая II, а после его отречения от престола вензель ставить престали. Очевидно, что представленная шашка изготовлена после 2 (15) марта 1917 года. Кстати, это было наградное оружие – его вручили бойцу РККА, что засвидетельствовано надписью на клинке.

Еще одна наградная шашка – кавказского типа, образца 1918 года.

Это уже пример советского творчества: на ней нанесены герб РСФСР, звезда и лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Была вручена в 1930 году «бойцу РККА Бухвалову М.Н. за участие в непрерывных боях Гражданской войны». Ее обладатель после войны стал заслуженным работником юридической службы и долгое время работал линейным судьей на Южно-Уральской железной дороге.

В советское время в Златоусте тоже создавали легенды. Например, армейские ножи образца 1941 года.

«Нож разведчика НР-40» представлял собой длинный финский клинок ( его еще называли «финка») с одним лезвием и деревянной ручкой. Характерной особенностью ножа была широкая гарда, идеально подходящая для ближнего боя. Рукоять и деревянные ножны были покрыты матовой черной краской.

Этот нож был обязательной частью экипировки Уральского добровольческого танкового корпуса, созданного в 1943 году на народные средства.

Немцы прозвали корпус «Дивизией черных ножей» (Schwarzmesser Panzer Division). Уральцы внушали противнику страх и уважение: «Эти черти сражаются даже тогда, когда смертельно ранены, они словно берсеркеры – идут напролом, и остановить их практически невозможно…»,– писали гитлеровцы в донесениях.

Выставка «На стали золотом узор изящный» откроется в Государственном историческом музее Южного Урала 7 сентября.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

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