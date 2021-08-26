Маршрутом императора: в Челябинске появилась возможность повтоврить путешествие Александра I по Уралу (ФОТО)

В челябинском Государственном историческом музее открылась выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 г.». Это первое обращение музея к событиям двухсотлетней давности – визиту императора в регион. Это еще и первый крупный межмузейный проект: в подготовке материалов для экспозиции участвовали музеи Оренбурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 24 года правления (с 1801 по 1825 годы) император Александр I провел в поездках 7 лет. 12 августа 1824 года было объявлено о готовящемся путешествии на Урал. Поводом послужил спор о горной промышленности и путях ее развития.

«Маршрут назначен был от Царского села чрез губернии: Петербургскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Рязанскую, Пензенскую, Симбирскую, Оренбургскую, Пермскую, Вятскую, Вологодскую, Костромскую и Новгородскую, по большей части малыми трактами, а местами и по проселочным дорогам… По маршруту высочайшее путешествие должно было совершиться на 11 экипажах, которые разделены были на 3 отделения, каждое отделение должно было следовать за другим через 24 часа, так чтобы лошади одного отделения могли потом служить и для другого. Но в действительности экипажи ехали все вместе, вероятно, по обилию заготовленных на станции лошадей» (Извлечение из записки ст. сов. Чупина о поездке Императора Александр I на Урал в 1824 году).

Путешествие началось 16 августа, 11 сентября царь прибыл в Оренбург, а 20 сентября начал инспектировать Златоустовские заводы: первым пунктом стала Сатка.

На следующий день император отправился в Златоуст.

«Во весь день прибытия в Златоустовский завод мы могли сделать только 43 верста, и то с величайшими затруднениями и опасностью, – писал в своих дневниках сопровождавший императора лейб-хирург Тарасов. – На спусках с гор и при въезде на вершины их собраны были сотни рабочих для сопровождения наших экипажей. Нельзя было без страха видеть обрывов и пропастей между горами, через которые мы должны были переправляться».

В Златоусте государя встречали на Большой Немецкой улице, в те годы она выглядела так:

Побывал Александр и в Миассе. А потом через Кундравы отправился в Челябинск.

Для будущей столицы Южного Урала это стало событием вселенского масштаба. К визиту готовились тщательно: Соборную площадь от навоза вычистили колодники из местного острога – работали, разумеется, под конвоем казаков. Починили мост через реку Миасс, соорудили новые перила, все пустыри прикрыли заборами или частоколом, побелили лазарет. И заготовили для смазки царских экипажей более пуда топленого сала.

Но государь в Челябинске не задержался: во-первых, в городишке не нашлось ни одного дома, подходящего для размещения царя и его свиты, во-вторых, смотреть в те годы в местечке было не на что. Поэтому император, очевидно, просто проехал мимо и заночевал в Тюбуке, где подходящие для него подворья нашлись. По крайней мере, о пребывании царя в Челябинске не сохранилось ни одного свидетельства.

На выставке можно узнать массу других любопытных подробностей путешествия Александра на Урал: почему он не стал останавливаться в Сысерти, кто и каким образом шокировал императора и вынудил его прочитать лекцию о приличиях, о конфузах на заводах и встречах в пути, которые произвели на царя столь глубокое впечатление, что, по мнению директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского, могли стать одной из причин смерти императора в 1825 году.

Источники всей этой информации – документы XIX века – свидетельства очевидцев, циркуляры местных чиновников. Экспозиция оформлена масштабными иллюстрациями, фотографиями и достоверной реконструкцией дворцовых интерьеров.

Выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 г.» станет частью триптиха, посвященного этому императору: две другие – «Александр I – держав восстановитель (из собрания музеев Московского Кремля» и «На стали золотом узор изящный» из собрания Златоустовского краеведческого музея откроются в Челябинске в ближайшее время.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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