Как Екатерина II запрограммировала внука: в Челябинске откроется еще одна выставка, посвященная Александру I (ФОТО)

В Государственном историческом музее Южного Урала начали монтаж выставки «Александр I – держав восстановитель» из собрания Музеев Московского Кремля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция приурочена к 220 годовщине коронации императора (состоялась 15 сентября 1801 года ) и основной в выставочном триптихе музея, посвященном царю-реформатору.

Экспозиция будет состоять из пяти разделов, рассказывающих о жизни Александра I – с детства до Европейского освободительного похода 1813 – 1814 годов.

Среди экспонатов оружие, ордена и медали, подарки, преподнесенные царю родными и подданными, предметы повседневного быта императора.

Представлены в экспозиции и знаковые предметы. Например, мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка, в который Александр был зачислен сразу после рождения.

В этом мундире Александр короновался.

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Еще один знаковый экспонат – сабля, подаренная императрицей Екатериной II цесаревичу Александру.

Эфес сделан из золота, ножны украшены ликами Александра Македонского и императора Константина. Таким образом Екатерина задавала своему внуку программу: стать выдающимся военным деятелем и реформатором, в том числе и в духовной сфере.

Клинок выкован из дамасской стали. На него нанесены фрагменты псалма 34 «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною…»

Первая часть выставочного триптиха – экспозиция «Путешествие Александра I по Уралу. 1824» уже отрыта для посещения. Экспозиция «Александр I – держав восстановитель» откроется 7 сентября, а третью часть «На стали кружевом узор изящный», посвященную Златоустовской оружейной фабрике, основанной Александром I, начнут монтировать в ближайшие дни.

Челябинск, Евгений Полак

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