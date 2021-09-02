Челябинское авиапредприятие оштрафовали на треть миллиона за высокие цены на телетрапы

Антимонопольная служба выписала челябинскому аэропорту штраф в треть миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинское УФАС России постановило оштрафовать авиапредприятие за административное правонарушение.

Напомним, ранее в ходе антимонопольного расследования выяснилось, что стоимость использования телескопических трапов у АО «Челябинское авиапредприятие» является одной из самых высоких в России: 23 тысячи рублей в час, в то время как в других аэропортах – от 2 тысяч до 21 тысячи.

УФАС заинтересовалось ситуацией еще год назад. А в апреле текущего года сообщило, что компании будет выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями. «Компания занимает доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию (услуги по обеспечению посадки-высадки пассажиров) на территории аэропорта Челябинска и обязана соблюдать антимонопольные запреты. В частности, закон о защите конкуренции не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены», – заявляли тогда антимонопольщики.

В начале августа ведомство выдало авиапредприятию предписание установить экономически обоснованную цену до 13 августа.

31 августа УФАС утвердило постановление по делу об административном правонарушении, обязав предприятие и его руководство уплатить штраф в 333 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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