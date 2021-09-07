7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2021, вторник

09:30 Челябинск – Второй день XIX форума Публичных библиотек России «Библиокараван – 2021» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию «Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумруд»)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Расклад политических сил в Челябинской области накануне выборов» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Сохранение межнациональной стабильности в период выборов» (правительство Челябинской области, Цвиллинга, 27, малый зал, третий этаж)

14:00 Челябинск – Открытие новой филокартической выставки «Челябинск на открытках» (музей почтовой связи Челябинской области, пр. Ленина, 64)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «На стали золотом узор изящный», где представлены лучшие работы златоустовских оружейников XIX-XXI (Государственный исторический музей Южного Урала, Малый выставочный зал, подробности)

16:15 Челябинск – 16 часов 15 минут состоится построение кадетов с восточной стороны здания Государственного исторического музея Южного Урала. Перед ними выступят артисты Челябинской филармонии, а затем кадеты станцуют вальс и контраданс

17:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки Музеев Московского Кремля «Александр I – держав восстановитель» (Государственный исторический музей Южного Урала, большой выставочный зал, подробности)

Челябинск. Другие новости 06.09.21

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