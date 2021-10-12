Провал Текслера: закулисные игры с оппозицией обернулись для южноуральских единороссов худшим результатом в УрФО

Эксперты уверены, что к худшему за всю историю результату «партии власти» на выборах в Госдуму в Челябинской области привела «расторговка» с системной оппозицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам выборов в Госдуму губернатор Челябинской области Алексей Текслер может существенно потерять влияние на федеральном уровне. Таков итог самонадеянности его «команды», решившейся пойти на закулисные договоренности с лидером южноуральских «справедливороссов» Валерием Гартунгом.

Напомним, результаты голосования на Южном Урале оказались худшими в УрФО: даже избиратели всегда считавшейся оплотом либеральной оппозиции Свердловской области отдали «Единой России» 34,71% голосов против 34,31% у южноуральцев. В итоге регион стал аутсайдером по уровню поддержки «партии власти» избирателями.

Выборы 2021 года стали худшими для южноуральских «единороссов». Так, при предшественнике Алексея Текслера на посту главы региона Борисе Дубровском, не пользовавшемся особой популярностью среди жителей области, «Единая Россия» получила 38,11% голосов. При Михаиле Юревиче – и вовсе 50,5%.

При этом проходившие в Единый день голосования довыборы в районные собрания депутатов оказались для ЕР и вовсе провальными: большинство мандатов достались оппозиции. И, например, в Калининском райсовете представители «Справедливой России» смогли сформировать собственную фракции и уже приглашают в нее других депутатов, что раньше могла себе позволить только ЕР.

В итоге вместо роста рейтинга, анонсированного «командой Текслера» как результат того, что губернатор возглавил партийный список «партии власти» в регионе ЕР получила прямо противоположный эффект – отток избирателей.

Виной тому – попытка договориться с лидером «справедливороссов» Валерием Гартунгом, считают эксперты. Напомним, г-ну Гартунгу фактически без боя сдали Коркинский одномандатный округ, выставив против него малоизвестного и крайне эксцентричного для избирателей территории главврача одной из челябинских детских поликлиник Андрея Рыжего, который практически не вел избирательной кампании. В ответ СР умерила обычно достаточно жесткую и агрессивную риторику.

«ЕР не раскручивала свои позиции в Коркинском округе, где баллотировался Валерий Карлович, и отдала в пользу политической стабильности 3% – 5% партийного рейтинга», – цитирует телеграм-канал «Погоны и галстуки» политолога, директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.

Правда, одновременно политолог отмечает, что другой результат деятельности Алексея Текслера выглядит для южноуральского губернатора более позитивно: продемонстрировав способность договариваться с системной оппозицией, «команда Текслера» окончательно сформировала политический ландшафт в регионе, полностью ориентированный на губернатора.

Однако Челябинская область уже имела опыт формирования такого ландшафта – когда при Михаиле Юревиче политическое поле было полностью зачищено от оппонентов и ориентировано на тогдашнего главу региона. Обернулось это масштабным кризисом власти, от которого Южный Урал не может оправиться до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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