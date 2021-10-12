В центре Челябинска «раздели» императора

На памятник Александру II на Алом поле в Челябинске напали неизвестные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел с ночь с 11 на 12 октября и попал на камеры видеонаблюдения.

Трое неизвестных забрались на памятник и сорвали полотно, в которое был закутан подготовленный к открытию монумент.

Напомним, о планах по установке памятника у храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле стало известно в январе этого года. Как выяснилось, инициатива принадлежит епархии Русской православной церкви и владельцу телеканала «Царьград» Константину Малофееву.

При этом часть общественников и урбанистов выступили против идеи, усомнившись в возможности органичного существования нового мемориального объекта в едином комплексе сквера, переполненном советской символикой.

Открыть монумент планировалось 10 октября. Однако за несколько дней до торжественного мероприятия известный краевед Юрий Латышев заявил о незаконности установки, так как не были оформлены необходимые документы. После этого открытие перенесли, а организаторы заверили, что полный пакет необходимых документов обязательно оформят.

Теперь в епархии РПЦ не исключают, что ночной инцидент – провокация. Представители же прихода храма Александра Невского, у которого установлен монумент собираются обнести его антивандальным ограждением. Правда, как это будет происходить, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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