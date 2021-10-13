Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по спорной экологической экспертизе Челябинского бора

Депутаты пожаловались в прокуратуру на полицейских, отказавших в возбуждении уголовного дела по экспертизе Челябинского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ничем обернулось обращение депутатов Законодательного собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой и Калининского райсовета Челябинска Елены Вахтиной. Об этом Мухометьярова сообщила в социальных сетях.

Напомним, в конце июля нынешнего года депутаты направили в региональное следственное управление СКР 300-страничный документ, настаивающий на необоснованности бюджетного финансирования исследования, поставившего под сомнение актуальность границ Челябинского городского бора.

Комплексное экологическое обследование ООПТ «Челябинский (городской) бор» в 2020 году провели сотрудники ЧелГУ. По его итогам составили соответствующий отчет. Этот документ представители Заксобрания пытались приобщить к делу по иску экоактивистов с требованием отмены постановления южноуральского парламента о пересмотре границ ООПТ «Челябинский городской бор».

Согласно решению ЗСЧО, из состава памятника природы исключался участок, предназначенный для строительства нового хирургического корпуса Челябинской детской областной клинической больницы. Челябинских экоактивистов такое развитие событий не устраивает: они настаивают на возможности строительства на других территориях, не относящихся к ООПТ. Тяжба длилась полтора года, и только 7 октября Челябинский областной суд удовлетворил ставший к этому времени коллективным иск об отмене спорного решения регионального палрамента.

Ранее, когда дело рассматривал апелляционный суд в Санкт-Петербурге, юристы южноуральского заксобрания представили отчет по итогам комплексного экологического обследования, в котором говорится, что восточная граница памятника природы уже не обладает ценными свойствами, характерными для ООПТ.

Однако при рассмотрении документа у части научного сообщества возникли серьезные вопросы к его качеству. Они отражены в возражении на составленный сотрудниками ЧелГУ отчет, написанном учеными-биологами, имена которых защитники бора разглашать не торопятся, так как те уже испытывали давление из-за своей позиции по городскому бору.

Авторы возражения обращают внимание на существенный объем заимствований из предыдущих отчетов по комплексному экологическому обследованию памятника природы. По мнению ученых, работа 2020 года состоит из них едва ли не на 70%. Впрочем, в этом ничего страшного вроде бы и нет, ведь речь идет об описательной части, а городской бор меняется не так быстро. Проблема в другом: повторяя описательную часть предыдущих исследований, подтверждавших границы ООПТ, авторы работы 2020 года делают вывод прямо противоположный и допускающий их изменение.

Причем вывод очень непоследовательный. «В материалах Отчета много говорится о разнообразии и богатстве живой природы данного природного памятника, и в подразделе 1.4 и в Заключении утверждается, что научные исследования, проводившиеся в 2020 году, подтвердили соответствие территории бора статусу памятника природы регионального значение (то есть всего бора). При этом в разделе 1.2 и том же Заключении утверждается, что восточная граница ПП уже не обладает ценными свойствами, характерными для ООПТ. Как же так – противоречие получается», – недоумевают авторы возражения. Отмечая попутно, что фактических обоснований вывода об утрате свойств ООПТ в исследовании нет.

Парламентарии обратились в контрольно-счетную палату Челябинской области и СКР с просьбой дать оценку обоснованности финансирования министерством экологии региона научно-исследовательских работ. Проводившихся, к слову, бывшими коллегами главы ведомства: до своего назначения на пост министра Сергей Лихачев был деканом факультета экологии ЧелГУ.

«Дальше события развивались по сценарию – СК передал материалы в Отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску, а оперуполномоченный полиции, не опросив заявителей, экспертов и научное сообщество ЧелГУ, не исследуя подготовленные нами материалы, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, – рассказала Ольга Мухометьярова. – Фактически наш многодневный кропотливый труд отправили в мусорное ведро».

Во вторник, 12 октября, депутат заксобрания направила на имя прокурора Челябинской области жалобу на неправомерное, по ее мнению, решение правоохранителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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