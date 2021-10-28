На имущество экс-губернатора Челябинской области наложен арест

Часть имущества экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского арестовано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки и наложил ареста на имущество Дубровского на сумму 73,4 млн рублей.

Речь идет о требовании вернуть ПО «Монтажник» 73 млн 487 тыс 432 рубля 65 копеек, перечисленные на личные счета Дубровского с июля 2019 года по май 2020-го.

В том же 2020-м году семья Дубровского начала процедуру банкротства ПО «Монтажник», которым владела с 2018 года, при этом сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Сразу после этого сын Дубровского Александр объявил себя банкротом, заявив о долгах свыше 274 млн рублей.

Сегодняшнее решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.10.21

Власти Озерска проиграли суд к Госжилинспекции о гигантских платежках горожан. / «Это нас не может не волновать»: спикер Госдумы указал главе Минфина на мизерные зарплаты россиян. / «Единая Россия» избавилась от депутатов, возмутившихся зарплатой провинциального мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»