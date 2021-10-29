Руководство челябинского облизбиркома ответ за итоги выборов в Госдуму

В Челябинской области решили сменить руководство областной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер направил в Центризбирком России предложения по кандидатам на должности председателя облизбиркома и его заместителя.

По данным инсайдеров и сегодняшний глава ОИК Сергей Обертас, и его заместитель Елена Шубина свои места не сохранят. Причина – неудовлетворительные результаты выборов в Госдуму. Челябинская область не выполнила поставленные перед ней задачи по явке и поддержке «Единой России», зато отметилась чередой громких скандалов.

По информации источников, на смену Обертасу придет вице-губернатор Евгений Голицин – якобы, ЦИК не имеет возражений против его кандидатуры.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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