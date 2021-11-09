ЦИК предложил включить в состав Челябинского облизбиркома вице-губернатора

Вице-губернатора из «магнитогорских» предложили отправить в Челябинский облизбирком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, ЦИК РФ предложила Южного Урала кандидатуру вице-губернатора Евгения Голицына для назначения членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса.

Кроме того, для назначения членом избиркома с правом решающего голоса от законодательного собрания региона Центризбирком предложил кандидатуру юриста южноуральского РИК Артема Миронова.

Ранее появилась информация о возможности замены действующего председателя облизбиркома Сергея Обертаса Евгением Голицыным, последним представителем команды предыдущего губернатора в высших эшелонах власти Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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