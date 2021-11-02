Депутат Госдумы Колесников потратил десятки миллионов «выборных» денег неизвестно на что

Избравшийся по Златоустовскому округу в Госдуму Олег Колесников потратил почти весь избирательный фонд неизвестно на что.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области с задержкой опубликован отчет о расходах на предвыборную кампанию депутата-одномандатника нового созыва Государственной думы – единоросса Олега Колесникова. Задержку с публикацией в избиркоме объяснили технической ошибкой.

Избирательный фонд Колесникова оказался одним из самых больших в регионе. Единоросс потратил на выборы 40 миллионов рублей (39,99 миллиона он получил в качестве пожертвований от юридических лиц, оставшиеся 10 тысяч – средства партии либо его собственные).

При этом 184,4 тысячи рублей кандидат направил на рекламу на телевидении и радио, 61,71 тысячи – на агитацию в печатных СМИ и 1,95 миллиона рублей – на выпуск и распространение «печатных и иных агитационных материалов». Еще 11,8 тысячи рублей было направлено «на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании». Остальные 37,79 миллиона рублей ушли на оплату «других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам».

Избирательная кампания Олега Колесникова оказалась одной из самых дорогих в регионе. По объему фонда он приблизился к единороссам Владимиру Павлову и Антону Рыжему (они собрали на 500 рублей больше Колесникова, потратив при этом по 40 миллионов рублей).

Интересно, что Антон Рыжий на печать и распространение агитационных материалов потратил всего 45 тысяч рублей. Зато на оплату «других работ (услуг)» направил 39,85 миллиона рублей. Он проиграл выборы справедливороссу Валерию Гартунгу (победа обошлась владельцу ЧКПЗ в 18,5 миллионов рублей).

Владимир Павлов, выигравший выборы в Челябинском округе, более 700 тысяч рублей направил на рекламу в СМИ, еще 111 тысяч – на агитацию в интернет-изданиях. 8 миллионов ушло на печать и распространение листовок и других агитматериалов и 25 миллионов рублей – на оплату работы политтехнологов.

Еще два единоросса отдали за победу в своих округах 22 миллиона (Владимир Бурматов, Металлургический округ) и 21,5 миллиона рублей (Виталий Бахметьев, Магнитогорский округ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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